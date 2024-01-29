Россия была и остается готовой к переговорам с Украиной, но разговаривать ей не с кем, заявил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков, передает ТАСС. Он напомнил, что Киев сам себе запретил вести переговоры с Москвой.

Мы отвечаем на запросы разных стран о нашей готовности, говорим, что мы были готовы с самого начала, и не мы эти переговоры прервали, и мы сейчас готовы, но не с кем разговаривать, потому что украинская сторона сама себе запретила вести переговоры с русскими, - сказал Ушаков.