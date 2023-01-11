В Кремле заявили, что Россия пока не сталкивается с потолком цен на нефть

Фото: Сергей Булкин/NEWs.ru

Дмитрий Песков

В Кремле со скепсисом относятся к оценкам экспертов, согласно которым Россия потеряет €160 млрд от потолка цен на нефть, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, Россия пока не ощутила эффекта от этой меры.

Я бы со скепсисом относился ко всем этим прогнозам. <...> Весьма сложные условия для прогнозирования цен на мировых рынках, это типично для турбулентного периода. Что касается потерь — пока с потолком особо никто и не сталкивался, — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее сообщалось, что нефть из России продается вдвое дешевле, чем в среднем по миру, и ее цена значительно ниже введенного западными странами потолка. Так, 6 января Urals продавалась по $37,8 за баррель, в то время как Brent в тот же день стоила $78,57 за баррель.

В Минэнерго России заявили, что будут мониторить цены на российскую нефть, и допустили введение дополнительных мер по ограничению дисконта на нефть до пределов, основанных на рыночных ценах. Между тем энергетик Владимир Демидов назвал цену нефти Urals в $38--40 за баррель новой реальностью по крайней мере в среднесрочной перспективе. По его словам, введенный Евросоюзом потолок цен на российскую нефть все-таки работает и ожидать скорой нормализации ситуации не следует.

Аналитик добавил, что положение усугубляется тем, что к инициативе ЕС присоединился ряд «друзей» Москвы. По его словам, Россия просто вынуждена продавать нефть с огромной скидкой, чтобы конкурировать с ближневосточными поставщиками.