В Кремле заявили, что Россия многому научилась в борьбе с терроризмом Песков рассказал об уроках, извлеченных из теракта в театральном центре на Дубровке

Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Захват заложников в ДК ГПЗ «Московский подшипник», где шел мюзикл «Норд-Ост»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в годовщину трагедии «Норд-Оста» заявил, что РФ многому научилась в борьбе с терроризмом, предает ТАСС. Он добавил, что страна будет всегда хранить память о жертвах таких атак, в том числе о погибших на Дубровке.

Наша страна неоднократно становилась объектом для атак террористов. Мы знаем боль, связанную с теми потерями и утратами, которые мы понесли. Мы многому научились в борьбе с терроризмом. Мы всегда будем хранить память о тех, кто погиб в результате этих атак, в том числе в результате трагедии, которая произошла в «Норд-Осте», — сказал Песков.

«Норд-Ост» стал нарицательным для теракта в театральном центре на Дубровке в Москве. 23 октября 2002 года чеченские боевики захватили здание вместе со зрителями, актёрами и работниками мюзикла. При попытке освободить людей погибли, по официальным данным, 130 человек. По подсчётам общественной организации «Норд-Ост», было 174 жертвы.

Ранее российский продюсер Александр Цекало в интервью видеоблогеру Юрию Дудю (внесен в список СМИ, исполняющих функции иностранного агента) рассказал, как выносил людей из театрального центра на Дубровке.