Песков: Путин на Валдае дал глубинное объяснение причин СВО

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Президент РФ Владимир Путин

Президент Владимир Путин в ходе своего выступления на пленарной сессии клуба «Валдай» дал глубинное объяснение причин спецоперации, ее неизбежности и правоты России, сообщил в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он отметил, что выступление президента может вызвать много споров и оно было адресовано всему миру.

Это абсолютно мировоззренческое выступление, которое объясняет подноготную тех процессов, которые сейчас происходят. Это выступление, которое объясняет причины специальной военной операции, причем не на уровне этих первичных рефлексов, а глубинное объяснение, почему это было нужно, почему это было неизбежно, почему Россия права, и почему у России нет другого выхода, — сказал Песков.

По его мнению, в США будут перечитывать текст выступления Путина. Представитель Кремля добавил, что в нем они должны увидеть, почему образовались «красные линии».

Президент России 27 октября в ходе пленарной сессии клуба «Валдай» заявил, что мир ждет самое непредсказуемое десятилетие со времен окончания Второй мировой войны. Он добавил, что это время будет самым важным, поскольку сейчас формируется будущее мировое устройство.

Путин заявил о возможных конфликтах в связи со сложившейся в мире ситуацией и желанием Запада доминировать в мире. Он назвал главной исторической задачей конструктивное и созидательное разрешение всех противоречий.