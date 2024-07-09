Андрей Гайнутдинов

В Кремле заявили, что Путин и Моди совместно посетят ВДНХ Песков: Путин и Моди вместе посетят ВДНХ перед переговорами в Кремле

9 июля 2024 в 11:08

Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди (слева) во время прогулки в резиденции Ново-Огарево