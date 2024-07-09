Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди вместе посетят ВДНХ перед началом переговоров в Кремле, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, лидеры собираются осмотреть павильон «Атом», передает ТАСС.
Они с президентом Путиным начнут рабочий день вместе с посещения ВДНХ. Они осмотрят павильон атомной энергии «Атом», один из интереснейших павильонов в экспозиции ВДНХ. Потом они отправятся в Кремль, — сказал Песков.
Касательно самих переговоров представитель Кремля заметил, что сперва они пройдут в узком составе, «хотя состав будет достаточно широкий с обеих сторон». После протокольного мероприятия состоится официальный завтрак с участием больших делегаций, а вечером будут проведены закрытые рабочие встречи и совещания.
Ранее Дмитрий Песков заявил, что вопрос приезда в Россию военных курсантов из Северной Кореи касается военного ведомства. Вместе с тем он подтвердил соответствующие планы, добавив, что речь идет о развитии и углублении отношений России с одним из ближайших соседей.
До этого пресс-секретарь президента РФ сообщил, что в Кремле не знают о слухах касательно решения Пхеньяна отправить инженерные бригады Корейской народной армии в Донбасс. О подобных планах КНДР ранее сообщал американский Институт изучения войны.