В Кремле заявили, что Путин готов к диалогу по Украине Песков: Путин готов к диалогу по Украине, но нынешняя позиция Киева не дает стабильной почвы

Фото: Пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин открыт для ведения диалога по урегулированию конфликта на Украине, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. При этом он подчеркнул, что нынешняя позиция украинского руководства не дает ощутимого стабильного фундамента для ведения переговоров, передает ТАСС.

Путин открыт к диалогу, он открыт к контактам. <...> Другая сторона вопроса, это потенциальная результативность такого разговора. В условиях той позиции, которую сейчас занимает украинский режим, и предыстории этой позиции вряд ли приходится говорить о хоть какой-то стабильной почве для таких эвентуальных переговоров, — сказал Песков.

Он напомнил, что 17 июня российский лидер провел продуктивные переговоры по украинскому конфликту с африканской делегацией. Подобные диалоги будут продолжаться и в дальнейшем, пообещал представитель Кремля.

17 июня представители африканских государств также встретились с Путиным в Санкт-Петербурге. Президент РФ подчеркнул, что Москва готова к конструктивному диалогу со всеми, кто желает установления мира на принципах справедливости.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что отвергает идею любых переговоров с Москвой до полного вывода российских войск. По итогам встречи с лидерами африканских стран Зеленский сообщил, что его стране нужен «реальный мир».