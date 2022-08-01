В Кремле назвали причину сокращения поставок по «Северному потоку» Песков заявил, что сложности с поставками по «Северному потоку» вызваны санкциями

Фото: Jens Büttner/ZB/Global Look Press

Сложности в осуществлении поставок газа по «Северному потоку» были вызваны санкциями, заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, которого цитирует ТАСС. Он подчеркнул, что «Газпром» не может исправить ситуацию в одиночку.

«Газпром» изложил реальную ситуацию. Есть поломки, которые требуют срочного ремонта. Есть определенные искусственные сложности, которые привнесены санкциями. Эту ситуацию надо расшивать, здесь мало что может сделать российская сторона, — сказал представитель Кремля.

Согласно заявлениям зампреда «Газпрома» Виталия Маркелова, немецкая компания Siemens устранила только четверть неисправностей на турбинах газопровода «Северный поток». Холдинг рассматривает это как нарушение обязательств и невыполнение условий по контракту.

Ранее стало известно, что поставки газа по «Северному потоку» из-за остановки работы второй турбины снизятся до 20% максимальной мощности трубопровода. Сокращение транзита началось с 07:00 мск 27 июля. Отмечается, что ежесуточно в Европу будет поставляться не более 33 млн кубометров при плановом объеме в 167 млн.

После этого цена на газ в Европе поднялась выше отметки $2300 за тысячу кубометров впервые с 8 марта. По данным лондонской торговой площадки ICE, с начала торгов рост стоимости газа превысил 10%.