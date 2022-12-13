Песков: о выводе войск РФ с Украины до конца 2022 года не может идти и речи

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия не выведет войска с территории Украины до конца 2022 года, передает РИА Новости. Спецоперация РФ началась 24 февраля и продолжается до сих пор. Таким образом, вооруженный конфликт длится уже 9 месяцев и 15 дней.

Я вам только что ответил, об этом не может быть и речи, — заявил Песков.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби рассказал о том, что руководство России желает продолжить специальную военную операцию на Украине.

До этого председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли заявил, что зимой возможно замедление боевых действий на Украине, что создаст «окно» для урегулирования конфликта на переговорах. Свое предположение американский высокопоставленный военный объяснил тем, что в холодное время года тактические операции, как правило, замедляются.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что продолжение спецоперации на Украине не зависит от погодных условий. Он также выразил уверенность в том, что цели СВО будут достигнуты.