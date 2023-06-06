В Кремле не знают о планах мобилизации в приграничных регионах Песков заявил о том, что ему неизвестно о планах мобилизации в Белгородской, Брянской и Курской областях

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно о том, чтобы рассматривалась возможность ввести военное положение в Белгородской, Брянской и Курской областях, передает ТАСС. Он добавил, что ничего не знает и о планах объявить мобилизацию в приграничных регионах.

Мне неизвестно об этом, — заявил Песков.

Накануне, 5 июня, в эфире воронежского радио «Мир», а также в ряде других регионов страны, был опубликован видеоролик с фейковым обращением президента России Владимира Путина. В записи, которая выдавалась за выступление Путина, речь шла об объявлении военного положения в приграничных областях России и о намерении президента подписать указ о всеобщей мобилизации. Позже представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент не выступал с обращениями, в эфир вмешались злоумышленники, взломав радио.

В марте в Москве вещание телеканалов прервалось сообщением о воздушной тревоге. В эфире транслировался ролик об ударе, а позже последовали рекомендации спрятаться в укрытия и использовать противогазы. В МЧС позднее сообщили, что произошел взлом серверов, а сообщения о тревоге были ложными.