В Кремле заявили, что не обсуждают создание нового федерального округа Песков: создание нового федерального округа обсуждают эксперты, но не в Кремле

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Дмитрий Песков

Возможность создания в России нового федерального округа обсуждается в кругу экспертов и политиков, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что в администрации российского лидера такие дискуссии не ведутся, передает РИА Новости.

В администрации сейчас нет таких обсуждений. Много экспертных обсуждений, вы знаете, и многие политики это обсуждают, но еще раз повторяю, в предметном плане такого разговора не ведется, — сказал Песков.

Ранее представитель Кремля заявлял, что российские власти пока не принимали решения создать новый федеральный округ, который бы включал области Донбасса и Новороссии. По его словам, таких планов в настоящий момент не имеется.

До этого губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщал, что в ближайшее время в России будет создан новый федеральный округ, в который войдут четыре новых региона, а также Крым. Тогда руководитель области уточнил, что вопрос сейчас прорабатывается на федеральном уровне.

В свою очередь политолог Сергей Марков заявлял, что соответствующее решение нужно было принять уже давно. По мнению эксперта, в округ также обязательно должна быть включена Харьковская область. Кроме того, позже необходимо будет добавить Николаевскую и Одесскую области, считает аналитик.