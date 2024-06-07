Возможность создания в России нового федерального округа обсуждается в кругу экспертов и политиков, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что в администрации российского лидера такие дискуссии не ведутся, передает РИА Новости.
В администрации сейчас нет таких обсуждений. Много экспертных обсуждений, вы знаете, и многие политики это обсуждают, но еще раз повторяю, в предметном плане такого разговора не ведется, — сказал Песков.
Ранее представитель Кремля заявлял, что российские власти пока не принимали решения создать новый федеральный округ, который бы включал области Донбасса и Новороссии. По его словам, таких планов в настоящий момент не имеется.
До этого губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщал, что в ближайшее время в России будет создан новый федеральный округ, в который войдут четыре новых региона, а также Крым. Тогда руководитель области уточнил, что вопрос сейчас прорабатывается на федеральном уровне.
В свою очередь политолог Сергей Марков заявлял, что соответствующее решение нужно было принять уже давно. По мнению эксперта, в округ также обязательно должна быть включена Харьковская область. Кроме того, позже необходимо будет добавить Николаевскую и Одесскую области, считает аналитик.