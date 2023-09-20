В Кремле заявили, что конфликтов между Украиной и Польшей станет больше Песков: противоречия между Польшей и Украиной будут только нарастать

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Армия Польши

Противоречия между Польшей и Украиной будут только нарастать, а торговая война этих двух стран не последняя, заявил пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, руководство Украины «свою манеру поведения будет демонстрировать и дальше и она будет все меньше нравиться европейцам, даже таким оголтелым, как поляки и как прибалтийские государства».

Конечно, там понятно, все это не первый и не последний конфликт. Таких конфликтов будет только больше. <...> Продолжение всех этих конфликтов впереди, — сказал Песков.

Польша, Словакия и Венгрия ранее ввели запрет на ввоз зерна с Украины, несмотря на отказ Еврокомиссии продлить ограничения. Будапешт ввел эмбарго на импорт 24 украинских товаров, сообщил глава Минсельхоза Венгрии Иштван Надь. Кроме зерновой продукции в список вошли говядина, свинина, баранина, мясо коз, птица, яйца, овощи, мед, семена подсолнечника и вино.

Издание Politico со ссылкой на замминистра экономики и торгового представителя Украины Тараса Качку сообщило, что Киев в ответ на зерновое эмбарго может ввести запрет на ввоз овощей и фруктов из Польши.

Ранее президент Польши Анджей Дуда отменил встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским на Генеральной Ассамблее ООН по причине изменения расписания. По данным СМИ, изначально этой встрече отводили важное значение из-за напряженности между Варшавой и Киевом на фоне продления эмбарго на украинское зерно.