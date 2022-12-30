В Кремле изучат украинский закон о нацменьшинствах Песков: нужно разобраться в деталях украинского закона о нацменьшинствах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что необходимо разобраться в деталях закона о нацменьшинствах, подписанного украинским лидером Владимиром Зеленским, передает РИА Новости. Представитель Кремля заявил, что еще не видел этого документа.

Мы его не видели, но там, безусловно, нужно посмотреть, идет ли там речь о праве на образование на языке меньшинств, кто является нацменьшинствами и так далее, и тому подобное. Здесь нужно изучать детали, я незнаком, поэтому не берусь что-либо говорить, — сказал Песков.

Ранее сегодня Зеленский подписал закон о нацменьшинствах, необходимый для дальнейшей евроинтеграции Украины. Согласно документу, права нацменьшинств могут ограничиваться в интересах нацбезопасности.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова назвала закон Украины о национальных меньшинствах циничным глумлением над их правами. Положения, касающиеся этнических русских, она назвала иллюстрацией нацизма и сегрегации, отметив, что закон ограничивает права этнических русских на все время действующего на Украине военного положения и в течение шести месяцев после его отмены.

В частности, запрещаются мирные собрания, получение финансирования, создание совещательных органов при местных администрациях, а также участие в международной деятельности. Российский дипломат подчеркнула, что вернуть русским людям их права поможет только реализация целей и задач специальной военной операции.