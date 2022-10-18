В Кремле заявили, что используют российскую технику в ходе СВО Песков сообщил, что не располагает данными об использовании иранского оружия на Украине

Фото: МО РФ

В Кремле заявили, что не располагают информацией об использовании иранских дронов в ВС РФ, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что в ходе спецоперации применяется «российская военная техника с российскими наименованиями».

Мы не располагаем такой информацией (об использовании иранский дронов — примечание NEWS.ru). Используется российская техника, вы знаете об этом. С российскими наименованиями. Все остальные вопросы можно адресовать министерству обороны, — сказал Песков.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что Иран готовится впервые отправить России ракеты класса «земля — земля» и ударные беспилотники. Это, как утверждают в издании, поможет компенсировать истощение российских запасов оружия.

30 августа американские журналисты уже сообщали, что Иран передал России первые беспилотники собственного производства. Захарова назвала информацию об этом вбросом. Она напомнила, что вопрос закупки БПЛА не обсуждался в ходе встречи президента России Владимира Путина с иранским руководством в Тегеране 19 июля.