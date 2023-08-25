В Кремле заявили, что государство не финансировало ЧВК «Вагнер» Песков: государство не финансировало ЧВК «Вагнер»

Фото: Анатолий Карбинов/NEWS.ru

Бойцы ЧВК «Вагнер»

Государство не финансировало деятельность ЧВК «Вагнер», заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Таким образом он ответил на вопрос журналиста, продолжает ли компания получать деньги из бюджета после перерегистрации в Белоруссии. По словам Пескова, которые цитирует ТАСС, вопросы финансирования группы и места ее пребывания никак не связаны друг с другом. При этом после попытки мятежа ЧВК «Вагнер» президент России Владимир Путин заявлял, что фирма «Конкорд», являющаяся собственником частной военной компании, за год получила более 86 млрд рублей из бюджета.

Не было никакого госфинансирования. Это никак не связано с нахождением в Белоруссии, это совершенно разного порядка темы. Здесь я ответить на этот вопрос не могу. Безусловно, можно обратиться к белорусским властям, но здесь у меня никакой информации для вас сейчас нет, — сказал Песков.

В июне Путин заявлял, что компания «Конкорд» получила более 86 млрд рублей. По его словам, деньги на содержание бойцов и стимулирующие выплаты выделялись из бюджета. Говоря о руководстве «Вагнера», российский лидер выразил надежду, что «никто ничего не украл или украл поменьше».

Самолет связанного с ЧВК «Вагнер» предпринимателя Евгения Пригожина Embraer Legacy потерпел крушение в Тверской области в среду, 23 августа. По данным Росавиации, он находился на борту воздушного судна, однако к настоящему моменту его гибель официально не подтверждена. Это обусловлено тем, что тела погибших обгорели в результате падения самолета. Их личности устанавливают судмедэксперты.

Владимир Путин принес свои соболезнования родственникам погибших в авиакатастрофе и отметил, что Пригожин был человеком сложной судьбы, у которого в жизни были серьезные ошибки.