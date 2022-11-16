В Кремле заявили, что цели СВО на Украине не менялись

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Истребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя удары по энергообъектам на Украине, заявил, что задачи специальной военной операции на Украине не менялись, передает ТАСС. По словам представителя Кремля, удары наносятся по объектам, которые прямо или косвенно имеют отношение к военной инфраструктуре.

Цели [спецоперации] никак не менялись, речь идет об объектах, которые прямо или косвенно имеют отношение к военной инфраструктуре, — заявил Песков.

При этом о конкретных целях поражения пресс-секретарь президента посоветовал узнавать в Министерстве обороны.

Президент Украины Владимир Зеленский накануне заявил, что по территории страны в этот день было нанесено 85 ракетных ударов. В свою очередь спикер Военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат отметил, что российские войска выпустили по Украине около 100 ракет разной степени дальности.

Позднее глава Минэнерго Украины Герман Галущенко подчеркнул, что по энергетической инфраструктуре страны 15 ноября был нанесен самый массированный удар с начала спецоперации России. Согласно данным министра внутренних дел страны Дениса Монастырского, в результате ракетных ударов накануне были повреждены более 30 объектов инфраструктуры. По его словам, сейчас на местах специалисты изучают повреждения, проводится «оценка ущерба».