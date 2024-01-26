В Кремле заявили, что Берлин встал на путь решительной конфронтации с РФ

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Москва внимательно ознакомится с планами Германии разработать оборонный план, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, власти ФРГ встали на путь конфронтации с Россией.

То, что Германия встала на путь решительной конфронтации с Россией, — это не секрет. В этом плане здесь какой-то новизны нет. Но, безусловно, с учетом этого известного настроя Берлина нам нужно будет внимательно ознакомиться с таким планом, — сказал представитель Кремля.

Ранее сообщалось, что Министерство обороны Германии разрабатывает оборонный план впервые с момента окончания холодной войны. В его основе лежит идея о «сдерживании России». Предполагается, что немецкие стратеги решили уделить особое внимание тактике сдерживания Москвы из-за конфликта на Украине.

До этого глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что оборонные планы Альянса были разработаны прежде всего на случай конфликта с Россией. По его словам, РФ расценивается как одна из основных угроз Блоку. Бауэр поставил Россию на один уровень с террористическими группировками.

Он также пояснил, что в случае потенциальной атаки, согласно новым оборонным планам НАТО, будут мобилизованы 300 тысяч военных в течение первого месяца. Дополнительные силы могут быть задействованы после этого этапа. Вместе с Финляндией и Швецией общая численность сил НАТО может достичь 3,5 млн человек.