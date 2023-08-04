В Кремле рассказали, чего ждут от США по зерновой сделке Песков: американцы должны не обещать, а выполнить обещанное России по зерновой сделке

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что США нужно не обещать содействовать, а выполнять обещанное России по зерновой сделке. Как только это будет сделано, РФ вернется к сделке, приводит ТАСС слова представителя Кремля.

Американцы, если хотят, должны поспособствовать тому, чтобы была выполнена причитающаяся России часть зерновой сделки. Не пообещать, что они задумаются над этим, а выполнить. Как только это будет сделано, незамедлительно эта сделка будет возобновлена, — сказал Песков.

До этого Вашингтон подтвердил, что готов дать гарантии безопасного экспорта продовольствия, в том числе из РФ, в случае возобновления черноморской инициативы. Песков отметил, что от американцев не требуется обеспечение безопасности в процессе экспорта российского зерна.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что благодаря зерновой сделке на мировой рынок удалось вывести объемы продовольствия, эквивалентные 18 млрд буханок хлеба. Как указал глава американского внешнеполитического ведомства, в рамках черноморской инициативы за 2022 год с Украины удалось вывезти порядка 30 млн тонн зерна.

Зерновая сделка, предполагавшая вывоз украинского зерна через гуманитарный коридор в Черном море, была заморожена 17 июля. Россия отказалась продлить договоренности, так как ее требования игнорировались. При этом в Кремле дали понять, что Москва готова вернуться к соглашению при условии соблюдения ее интересов.