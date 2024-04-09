В Кремле заверили, что в Оренбуржье делают все для помощи людям Песков: оренбургские власти делают все для помощи пострадавшим от паводков

Фото: Егор Алеев/ТАСС

Власти Оренбургской области делают все, чтобы помочь местных жителям, пострадавшим от паводков, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, ситуация в регионе остается сложной, передает ТАСС.

Все руководство — муниципальное, районное, региональное — находится в прямом контакте с населением. Осуществляются контакты в достаточно сложных условиях, населению оказывается вся необходимая помощь, — подчеркнул Песков.

Пресс-секретарь главы государства также отметил, что в Кремле видели видео со встречи губернатора Оренбургской области Дениса Паслера с местными жителями, на котором он просит убрать телефоны и не снимать его. Песков подчеркнул, что региональные власти проводят «напряженнейшую работу с населением».

Ранее в правительстве Оренбургской области сообщили, что в регионе может подтопить более 2000 жилых домов. Отмечается, что прогнозируется повышение уровня воды в реках Урал и Самара.

Также стало известно, что в Звериноголовском районе Курганской области уровень воды повысился более чем на метр со вчерашнего дня, 8 апреля. По словам главы региона Вадима Шумкова, уровень идет с перепадами.