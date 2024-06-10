В Кремле заметили рост популярности правых партий в Европе Песков: Кремль проанализирует итоги выборов в Европарламент

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Итоги выборов в Европейский парламент еще предстоит проанализировать, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, уже заметна динамика на рост популярности правых партий, передает РИА Новости.

Действительно, большинство будет проевропейским и проукраинским в Европарламенте, однако нам предстоит еще проанализировать будущую композицию Европарламента. Но мы видим также и динамику на повышение популярности правых партий, — сказал Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что этот рост заметен невооруженным взглядом, несмотря на сохранение лидирующих позиций за проевропейцами. Тем не менее, вероятно, европейские правые будут «наступать на пятки» своим оппонентам, поэтому российские власти внимательно наблюдают за данными процессами, заключил Песков.

Ранее председатель Совфеда Валентина Матвиенко назвала поражение канцлера Германии Олафа Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона на выборах в Европарламент заслуженным. Она отметила, что это подтверждает несостоятельность политиков как национальных лидеров.

До этого стало известно, что на выборах в Европарламент с большим отрывом побеждает Европейская народная партия (ЕНП), которая получит 189 мест из 720. В нее входит глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она уже пообещала, что новое большинство будет «проевропейским и проукраинским». Обновленный состав европейского парламента приступит к работе 18 июня.