В Кремле задумались о возвращении обязательной вакцинации от COVID-19 Песков не исключил возвращение к обязательной вакцинации от COVID-19

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вакцина «Гам-КОВИД-Вак-М» («Спутник М»)

В России могут вернуться к обязательной вакцинации против коронавирусной инфекции, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Как передает РИА Новости, в Кремле не исключают возможность таких дополнительных мер на фоне роста заболеваемости COVID-19.

Если потребуется, если будет дальше вот эта вот по экспоненте динамика идти вверх, то этого нельзя исключать, конечно. Так, собственно, как это делал [президент РФ Владимир] Путин за прошедшие два года, — сказал Песков.

Он добавил, что ситуация с коронавирусом находится на ежедневном контроле правительства и президента. По словам Пескова, глава страны каждый день получает доклады от Минздрава и Роспотребнадзора, в связи с чем «недостатка информации у президента нет и быть не может».

Песков уточнил, что повышенные меры эпидемиологической безопасности по коронавирусной инфекции в Кремле не переставали действовать. По его словам, они будут продолжаться и дальше, поскольку оправданность подтверждена «ростом количества зараженных».

По состоянию на 3 августа в России впервые с 6 апреля за сутки выявили более 14 638 случаев COVID-19. Общее число зараженных с начала пандемии достигло 18 636 741. За сутки зафиксировано 43 летальных исхода в результате заражения коронавирусной инфекцией.