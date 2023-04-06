В Кремле задумались о гарантиях безопасности для Белоруссии Песков: Москва должна рассмотреть возможность обеспечения гарантий безопасности для Минска

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Россия обязана рассмотреть вопрос обеспечения гарантий безопасности для Белоруссии. Такое мнение в эфире Первого канала высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, это необходимо сделать, поскольку Минск является активным союзником Москвы и два государства имеют прочные связи.

Российская Федерация, конечно, должна рассмотреть возможность того, чтобы обеспечивать гарантии безопасности Белоруссии как для своего союзника и как для страны, с которой мы находимся в наиболее продвинутой форме интеграции, — сказал Песков.

Переговоры глав России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко прошли в Кремле. По результатам общения Путин объявил о планах создания концепции безопасности Союзного государства. По словам президента России, нужно заняться стратегическим планированием и укреплять системы безопасности Союзного государства для «устойчивого поступательного социально-экономического развития». Советы безопасности двух стран приступили к работе по данному вопросу.

Также Песков сообщил, что работа по укреплению Союзного государства России и Белоруссии будет продолжаться. По его словам, за минувший год были достигнуты великолепные результаты.