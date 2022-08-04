В Кремле высоко оценили реализацию сделки по зерну Песков назвал сделку по зерну примером того, как можно договариваться

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Зерновая сделка является примером того, как можно договариваться, сказал представитель Кремля Дмитрий Песков. Как передает РИА Новости, он высоко оценил роль президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и генсек ООН Антонио Гуттереша.

Это хороший пример того, что самые сложные вопросы можно решать при учете интересов всех стороны В данном случае можно отменить очень позитивную роль Гуттереша и, конечно, огромный вклад, который внес лично президент Турции Эрдоган. Это пример того, как можно договариваться, — сказал Песков.

В Стамбуле 22 июля Россия и Украина при посредничестве генсека ООН Антониу Гутерриша и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана подписали «продуктовую сделку». Стороны договорились за 120 дней вывести застрявшее в украинских портах зерно. Параллельно ЕС дал обещание снять санкции в отношении Москвы, ограничивающие поставку российской сельскохозяйственной продукции и удобрений.

Для контроля ситуации в Стамбуле создали специальный координационный центр, куда вошли все участники соглашения. Основной задачей СКЦ будет решение задач и вопросов для перехода инициативы на практический этап реализации. В Минобороны Турции подчеркнули, что деятельность российских представителей будет взята под особый контроль.

Анкара назвал сделку «серьёзной победой турецкой дипломатии». По словам Эрдогана, важный, исторический характер, поскольку предотвращает риск голода, продовольственного кризиса в мире.