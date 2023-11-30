В Кремле высказались про иск о запрете ЛГБТ в России Песков: в Кремле не следят за иском о запрете ЛГБТ в России

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Кремль не следит за судебным процессом о запрете в России международного общественного движения ЛГБТ и признании его экстремистской организацией, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Других комментариев на этот счет официальный представитель Кремля не дал, передает РИА Новости. Правозащитники обращают внимание, что такого движения не существует.

Не следим. Комментариев нет, — заявил Песков.

Иск о запрете ЛГБТ рассматривается сегодня в Верховном суде России. Заседание проходит без ответчика, участвует только представитель Министерства юстиции. Дело маркировано грифом «секретно», поэтому журналистов пригласят лишь на оглашение решения.

Как отметил юрист, управляющий партнер консалтинговой группы Алексей Федяров, «возникшее в иске Минюста движение — это фантом». Он объяснил, что доказать наличие объединения ЛГБТ невозможно, так как его нет: «движение» как сообщество должно иметь руководителей и регламенты.

Ранее Роскомнадзор сообщил, что в 2023 году было составлено почти 50 административных протоколов в отношении стриминговых сервисов и онлайн-кинотеатров за демонстрацию ЛГБТ-контента. Общая сумма штрафов превысила 29 млн рублей. Также в связи с пропагандой ЛГБТ-контента было составлено два протокола, штрафы за которые составили 1,2 млн рублей.