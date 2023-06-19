В Кремле не следят за процессом по делу оппозиционера Алексея Навального об экстремизме, заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков, передает РИА Новости. Выездное заседание Мосгорсуда, который рассматривает дело, проходит в исправительной колонии во Владимирской области.
Нет, мы не следим за этим процессом, — сказал Песков.
25 мая в Мосгорсуд поступило новое дело оппозиционера Алексея Навального, которого обвиняют по семи статьям. На скамье подсудимых также должен был оказаться бывший технический директор YouTube-канала Навального Даниэль Холодный, его обвиняли в финансировании экстремизма и участии в экстремистском сообществе.
Навального обвиняли в создании организации, покушающейся на данные людей, вовлечении несовершеннолетних в преступную деятельность, призывах к экстремизму, финансировании экстремизма, организации экстремистского сообщества и реабилитации нацизма.
Ранее Генпрокуратура России передала в Минюст запрос о признании Навального иностранным агентом. Политик может быть внесен в соответствующий реестр в ближайшее время.