В Кремле высказались по поводу дела Навального об экстремизме Песков: в Кремле не следят за процессом по делу Навального об экстремизме

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Алексей Навальный(на экране), отбывающий наказание в исправительной колонии

В Кремле не следят за процессом по делу оппозиционера Алексея Навального об экстремизме, заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков, передает РИА Новости. Выездное заседание Мосгорсуда, который рассматривает дело, проходит в исправительной колонии во Владимирской области.

Нет, мы не следим за этим процессом, — сказал Песков.

25 мая в Мосгорсуд поступило новое дело оппозиционера Алексея Навального, которого обвиняют по семи статьям. На скамье подсудимых также должен был оказаться бывший технический директор YouTube-канала Навального Даниэль Холодный, его обвиняли в финансировании экстремизма и участии в экстремистском сообществе.

Навального обвиняли в создании организации, покушающейся на данные людей, вовлечении несовершеннолетних в преступную деятельность, призывах к экстремизму, финансировании экстремизма, организации экстремистского сообщества и реабилитации нацизма.

Ранее Генпрокуратура России передала в Минюст запрос о признании Навального иностранным агентом. Политик может быть внесен в соответствующий реестр в ближайшее время.