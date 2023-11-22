В Кремле высказались об угнавшем истребитель МиГ-25 летчике Беленко Песков назвал умершего в США летчика Беленко несчастным человеком

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Советский пилот-перебежчик Виктор Беленко, угнавший самолет МиГ-25П и передавший его американской стороне, вряд ли прожил счастливую жизнь, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, Беленко постигло большое несчастье после предательства родины. Летчик скончался в США на 77-м году жизни 24 сентября.

Вряд ли он прожил счастливую жизнь. Предатель никогда не может прожить счастливую жизнь. Это всегда самое большое несчастье для человека — стать предателем, — заявил Песков.

Старший лейтенант Беленко угнал советский самолет МиГ-25П в сентябре 1976 года. Он приземлился на японском аэродроме в Хоккайдо и передал секретный самолет спецслужбам США в обмен на гражданство. Инженеры США подробно изучили самолет, в том числе установленное на его борту радиоэлектронное оборудование, после чего передали его Советскому Союзу в разобранном виде.

Заслуженный военный летчик России Владимир Попов ранее заявил, что из-за предательства Беленко Советскому Союзу пришлось переделывать всю систему противовоздушной обороны. Кроме того, его поступок отразился на психологическом состоянии всего летного состава, так как ему перестали доверять.