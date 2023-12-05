В Кремле высказались об участии России в саммите G20 в Бразилии Песков: формат участия РФ в саммите G20 в Бразилии в 2024 году пока не определен

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Дмитрий Песков

Вопрос о формате участия России в саммите G20 в Бразилии в 2024 году пока не решался, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. При этом, по его словам, которые приводит ТАСС, страна продолжает работу в рамках «Большой двадцатки».

Пока до этого [решения, приедет ли президент РФ Владимир Путин в Бразилию на саммит,] еще дело не дошло. В любом случае так или иначе Россия продолжает принимать участие в форуме, — ответил журналистам Песков.

В сентябре президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва допустил арест Путина, если он примет участие в саммите G20 в Рио-де-Жанейро в следующем году. По его словам, соответствующее решение будет принимать суд, а не правительство. Заявление прозвучало вскоре после того, как бразильский лидер обещал Путину полные гарантии безопасности на фоне требования Международного уголовного суда о задержании президента РФ.

17 марта МУС в Гааге выдал ордер на арест Путина и уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Там заявили, что основанием для этого послужили сведения о «перемещении детей с Украины в Россию». Страны, принявшие так называемый Римский статут (устав МУС), должны выдавать суду граждан, в отношении которых был выписан ордер на арест.