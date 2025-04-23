«Интересы попираются»: в Кремле высказались об отношениях с Прибалтикой Песков: у России нет территориальных претензий к странам Балтии

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Россия не имеет никаких территориальных претензий к прибалтийским странам, хотя интересы русских в этих странах «постоянно попираются», заявил в интервью французскому журналу Le Point пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, Брюссель не обращает на нарушения прав русскоязычного населения никакого внимания.

У России нет никаких проблем со странами Балтии и никаких территориальных претензий к ним, даже несмотря на то что там проживают русские и их интересы постоянно попираются, в частности, это касается использования русского языка. Брюссель, кстати, не обращает на это ни малейшего внимания, — сказал представитель Кремля.

Ранее глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что Польша и страны Балтии как главные провокаторы в НАТО должны осознать, что они пострадают в первую очередь в случае возможного нападения Североатлантического альянса на Союзное государство России и Белоруссии. Он отметил, что эти государства отличаются высокой степенью агрессии.

До этого политолог Сергей Марков заявил, что Прибалтика вместе с Украиной является самым опасным регионом с точки зрения вероятности развязывания ядерного конфликта. По словам эксперта, в регионе сосредоточена «куча свихнувшихся на русофобии политиков».