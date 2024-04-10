В Кремле назвали Армению близким партнером и союзником России Песков: значение двусторонних отношений РФ и Армении трудно переоценить

Армения является близким союзником и партнером России, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, значение отношений между двумя странами трудно переоценить.

Армения — это наш близкий партнер, это наш союзник. Страна, с которой нас объединяют и многие интеграционные форматы, такие как СНГ, ЕАЭС и другие, и, конечно, исторические двусторонние отношения, гуманитарные отношения, значение которых трудно переоценить, — сказал Песков.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что отношения Еревана и Москвы переживают не лучшие времена. Однако, по его словам, Армения в этом не виновата, так как «не сделала ни одного неверного шага». Премьер добавил, что при этом «обратные случаи многочисленны».

Перед этим член правящей фракции «Гражданский договор» Сисак Габриелян призвал запретить поставки молочной продукции из России в Армению в ответ на аналогичные действия Москвы. По его словам, на полках в магазинах становится меньше армянской продукции, при этом там много российских товаров.

Россельхознадзор попросил армянскую сторону приостановить с 5 апреля поставки молочной продукции в Россию. Это связано с тем, что ветеринарная служба республики не может гарантировать ее безопасность.