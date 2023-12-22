В Кремле высказались об интервью осужденного в РФ американского шпиона Песков заявил, что не знает об интервью осужденного в РФ американца Уилана

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Гражданин США Пол Уилан

В Кремле не слышали об интервью осужденного в России за шпионаж американца Пола Уилана, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По данным ТАСС, иностранец ранее пожаловался CNN, что у него вымогают деньги, притесняют и он боится за свою безопасность.

Честно говоря, <...> ничего не могу сказать на этот счет. Я не знал, что было такое интервью, — сказал представитель Кремля.

Ранее сообщалось, что осужденный в России за шпионаж в 2020 году Пол Уилан обвинил американские власти в том, что они его бросили и предали. По его мнению, администрация Дональда Трампа последовательно отказывалась обменивать его на Виктора Бута. В итоге в декабре 2022 года Бута после 14 лет в американской тюрьме обменяли на баскетболистку Бриттни Грайнер.

Между тем за несколько дней до этого руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что США продолжат обсуждать с Россией вопросы, касающиеся обмена арестованного американца Эвана Гершковича и осужденного Пола Уилана. По его словам, власти страны уже сделали Москве несколько предложений, однако ответа не получили.

До этого в зарубежных СМИ появилась информация, что Россия планирует обменять двух арестованных американцев на Вадима Красикова, осужденного в Германии за убийство чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили. Позднее эта информация не получила подтверждения.