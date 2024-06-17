В Кремле высказались об анонсах возможного обмена Гершковича Песков: об анонсах возможного обмена Гершковича не может быть речи

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Эван Гершкович

Не может быть никаких анонсов контактов между РФ и США по возможному обмену журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича, которого обвиняют в шпионаже, напомнил заявление президента России Владимира Путина его пресс-секретарь Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит РИА Новости, такие контакты есть, но они идут «в полной информационной тишине».

Я хочу опять же вам напомнить беседу президента с руководителями информационных агентств в Санкт-Петербурге совсем недавнюю, он подтвердил, что такие контакты есть, но они идут и должны дальше вестись в полной информационной тишине, поэтому никаких анонсов, никаких заявлений, никакой информации на этот счет представлено быть не может, — заявил Песков.

По версии следствия, американец в марте 2023 года собирал в Свердловской области секретную информацию о деятельности оборонного предприятия АО «НПК „Уралвагонзавод“». Оно специализируется на выпуске и ремонте военной техники. Делал он это, как утверждается, по заданию ЦРУ с соблюдением «тщательных мер конспирации».

Ранее стало известно, что дело Гершковича будет рассмотрено 26 июня в закрытом режиме в Свердловском областном суде. Рассматривать дело назначен судья Андрей Минеев.