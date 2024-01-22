В Кремле высказались о законопроекте по конфискации имущества за фейки Песков назвал преждевременными комментарии по законопроекту о фейках

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Дмитрий Песков

Комментировать законопроект о конфискации имущества за фейки о российской армии пока преждевременно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, над ним еще работают депутаты.

Пока идет работа на уровне народных избранников, мы, как правило, не комментируем. Они должны завершить свою работу, там еще предстоит пройти определенные итерации законопроекту, поэтому пока еще, наверное, преждевременно, — сказал Песков.

Ранее стало известно, что законопроект о конфискации имущества за фейки о Вооруженных силах России могут рассмотреть в Госдуме 24 января. Комитет парламента по госстроительству рекомендовал принять его в первом чтении.

До этого председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что новый закон не имеет обратной силы. Согласно тексту законопроекта речь идет о конфискации имущества, используемого или предназначенного для финансирования преступной деятельности против государственной безопасности.

Первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев считает, что закон позволит бороться с лицами, которые продолжают распространять фейки об армии России за рубежом. По его словам, эта мера станет предупреждением тем лицам, до которых пока не дотянулось российское правосудие.