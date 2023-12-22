В Кремле высказались о выдвижении новых кандидатов на выборы-2024 Песков: выдвижение новых кандидатов на выборы идет согласно законодательству

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Дмитрий Песков

Выдвижение новых кандидатов на президентские выборы 2024 года происходит в строгом соответствии с законодательством России, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые передает ТАСС, парламентские партии реализуют свое право.

Все происходит в строгом соответствии с нашим избирательным законодательством. Право парламентских партий выдвигать своих кандидатов. Они реализуют свое право. Каждая партия может это сделать, могут сделать и самовыдвиженцы, — высказался Песков.

Ранее ЛДПР выдвинула председателя партии Леонида Слуцкого в качестве кандидата на выборы главы государства, которые пройдут в марте 2024 года. Большинство партийцев поддержали его кандидатуру в ходе XXXV съезда. По словам члена ЛДПР и губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева, Слуцкий имеет богатый опыт парламентской работы.

Кадровая комиссия при президиуме ЦК КПРФ предложила на выборы кандидатуру Николая Харитонова. Окончательное решение по этому поводу примет пленум партии, заседание которого состоится до конца дня. Отделение КПРФ в Москве в свою очередь ранее вынесло на обсуждение две другие кандидатуры — председателя партии Геннадия Зюганова и депутата Госдумы Сергея Левченко.