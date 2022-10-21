В Кремле высказались о введении двухгодичной службы в армии Песков: в Кремле не обсуждали вопрос введения двухгодичной службы в армии

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Кремле не обсуждалась возможность введения двухгодичной службы в российской армии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит РИА Новости, в этом вопросе важна позиция министерства обороны.

Никакой позиции у Кремля по этому поводу нет. Эта тема не обсуждалась. И, конечно, здесь главное — это мнение министерства обороны. Но никаких обсуждений на этот счет в Кремле не было, — сказал Песков.

Ранее первый заместитель руководителя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров предложил коллегам подумать о возвращении к двухлетней службе в армии России. По словам российского сенатора, данное нововведение поможет нарастить численность Вооруженных сил РФ и подготовить профессиональных бойцов.

Депутат Госдумы от «Справедливой России — Патриоты — За Правду» Алексей Чепа в свою очередь заявил, что в России должны начать призывать в армию женщин. Так он прокомментировал предложение Джабарова об увеличении срока службы в армии. Чепа также согласился, что одного года для пребывания в Вооруженных силах недостаточно.