В Кремле высказались о возможной встрече Путина и Орбана Песков: Путин пока не планирует двусторонней встречи с Орбаном в Китае

Фото: Kremlin.ru

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

Президент России Владимир Путин пока не планирует встречаться с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, который будет находиться в КНР одновременно с российским лидером, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС. По его словам, которые приводит ТАСС, в то же время не исключается общение «на полях».

Нет, [встречи с Орбаном у Путина] пока не планируется. С другой стороны, они все будут в одном мероприятии принимать участие, поэтому на полях так или иначе все участники будут общаться, — сказал Песков.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа 29 сентября сообщил, что Россия должна искать альтернативные пути и форматы сотрудничества с Венгрией. По его словам, страны могут развивать всесторонние отношения.

Ранее премьер-министр Венгрии заявлял, что Будапешт не намерен поддерживать позицию Киева на любых международных площадках. По его словам, такой подход будет сохраняться, пока украинские власти не вернут права этническим венграм Закарпатья.

Также Орбан заявлял, что Евросоюз обманул соседствующие с Украиной страны, убедив их открыть границы для вывоза украинского зерна с целью предотвратить голод в Африке. На самом деле, по его словам, продукция до африканских стран так и не дошла.