В Кремле высказались о возможной беседе Путина и Вучича Ушаков: контакты Путина и президента Сербии Вучича пока не запланированы

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин и Александр Вучич

У президента России Владимира Путина пока не планируется контактов с его сербским коллегой Александром Вучичем, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков на полях «Примаковских чтений», передает корреспондент NEWS.ru. Таким образом он ответил на вопрос о взаимодействии глав государств после появления информации о возможных поставках сербских боеприпасов на Украину.

Насколько я знаю, пока такие контакты не запланированы, — сказал он.

Ранее Вучич признал, что вооружение и боеприпасы, экспортированные Сербией, могли попасть в ВСУ. Он заявил, что Украина могла получить их примерно за $800 млн (более 71 млрд рублей). Глава государства при этом отметил, что Белград не может оказывать военную помощь ни Москве, ни Киеву, однако вправе свободно торговать вооружением и не интересоваться, кому оно попало.

В ответ на это пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в Кремле слышали о заявлениях Вучича о возможной утечке на Украину оружия, проданного в страны НАТО. По его словам, Москва будет разбираться с Белградом.

До этого министр нового правительства Сербии Ненад Попович заявил, что сербская политика не исключает ни одной встречи, поэтому Вучич может встретиться с представителями власти Украины. Сербия не изолированная страна, добавил он.