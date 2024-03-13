В Кремле высказались о визите Путина в Турцию Песков: сроки визита Путина в Турцию пока не определены

Фото: kremlin.ru/ТАСС

Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Путин

Точных сроков визита президента России в Турцию пока нет, сообщил журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, этот вопрос будет оперативно согласован через дипломатические каналы, передает ТАСС.

Визит давно готовится. Мы тоже ждем этого визита. Это важный [визит], мы ждем этих контактов на высшем уровне российско-турецких [отношений]. В настоящий момент четких сроков этих контактов у нас нет, они будут весьма оперативно согласованы по дипломатическим каналам, — уточнил Песков.

Ранее пресс-секретарь президента РФ допустил, что глава государства посетит Турцию до начала выборов в России, которые назначены на 15–17 марта. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в свою очередь сообщил, что созвонился с Путиным. В ходе беседы президент России пообещал своему коллеге «не затягивать» с визитом в Анкару.

В декабре прошлого года Владимир Путин нанес официальные визиты в Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Представитель Кремля отметил, что поездки главы государства продемонстрировали широкие перспективы для отношений с этими странами. По словам пресс-секретаря, политическая воля к развитию отношений присутствует со всех сторон.

Он подчеркнул, что Саудовская Аравия и ОАЭ являются очень важными партнерами России в арабском мире. Кроме того, эти страны играют значительные роли в стабилизации международных рынков энергоносителей и вообще оказывают огромное влияние на весь регион.