Песков: визит Путина в Турцию остается в повестке, но конкретных дат нет

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Дмитрий Песков

Визит российского лидера Владимира Путина в Турцию остается в повестке, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Однако пресс-секретарь президента не смог назвать точных дат, объяснив это тем, что они еще не определены, передают «Ведомости».

Президент с признательностью принимает это предложение и визит на повестке дня, но точных дат пока нет, они будут согласовываться, — отметил Песков.

Главы РФ и Турции встретились накануне в Астане в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества. Стороны обсудили ситуацию на Украине, а также затронули тему Сирии и Израиля. Кроме того, Путин и Реджеп Эрдоган обсудили двусторонние отношения между двумя странами.

Турецкий лидер во время переговоров с российским коллегой назвал теплыми отношения между государствами. Эрдоган также пригласил Путина посетить Анкару в кратчайшие сроки.

Кроме того, Эрдоган заявил российскому лидеру, что Анкара может помочь достичь соглашения о прекращении огня между Россией и Украиной. Он подчеркнул, что Турция будет продолжать работать на установление мира в регионе и во всем мире. Глава Турции отметил, что страна может способствовать договоренностям о прекращении боевых действий, а затем и мирному соглашению. Эрдоган выразил уверенность, что справедливый мир, который удовлетворит обе стороны, возможен.