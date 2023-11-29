В Кремле высказались о стягивании войск Финляндии к границе с Россией Песков: концентрация сил Финляндии на границе с Россией — это избыточная мера

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Стягивание войск Финляндии к границе с Россией — это избыточная мера для обеспечения безопасности, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, никакой угрозы для Хельсинки со стороны Москвы нет, передает ТАСС.

Конфликта как такового нет. Во-первых, Финляндии ничто и никто не угрожает, в данном случае это, конечно, избыточные абсолютно меры по обеспечению безопасности границ, потому что там нет никакой угрозы, в реальности никакой напряженности, — сообщил Песков.

Он подчеркнул, что напряженность может возникнуть именно в ходе увеличения концентрации военных подразделений на российской границе, потому что это будет представлять угрозу для РФ. Как отметил Песков, действия Финляндии абсолютно необоснованны и ничем не спровоцированы.

Ранее власти Финляндии приняли решение о закрытии всех контрольно-пропускных пунктов на российской границе для граждан, которые ищут себе убежище. По словам премьер-министра страны Петтери Орпо, КПП будут недоступны для россиян с ночи 30 ноября до 13 декабря. Ограничения не коснутся только грузового транспорта. Как утверждает Орпо, причиной сложившейся ситуации стала Россия, которая может «положить этому конец».