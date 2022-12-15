В Кремле высказались за сохранение памяти о героях СВО Песков заявил, что городские власти должны сами решить, как увековечить память о бойцах СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, заявил, что память о героях специальной военной операции (СВО) должна жить с россиянами всегда, но власти городов должны сами решать, как ее увековечивать, передает ТАСС. Таким образом он прокомментировал предложение депутата Госдумы Олега Голикова назвать одну из станций новой ветки метро в Москве в честь героев СВО.

Безусловно, память о тех, кто отдал свои жизни, и гордость за тех, кто продолжает рисковать своей жизнью в ходе выполнения СВО, — это то, что должно жить с нами всегда, — заявил Песков.

Ранее врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин открыл памятный бюст полковнику Ольге Качуре (Корсе). Памятник установили на Аллее Героев в Киевском районе Донецка.

Корса была командиром подразделения реактивной артиллерии Народной милиции ДНР. Ее называли легендой армии республики. Военная карьера полковника началась в апреле 2014 года в Славянске.Она погибла 3 августа. На следующий день президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении ей звания Героя РФ посмертно.