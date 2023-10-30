В Кремле высказались о словах Шойгу про угрозу столкновения ядерных держав В Кремле поддержали слова Шойгу об угрозе военного конфликта ядерных держав

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Песков

В Кремле считают, что политика западных стран несет угрозу военного столкновения ядерных держав, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Таким образом, как передает РИА Новости, он поддержал соответствующее высказывание министра обороны РФ Сергея Шойгу.

Мы также абсолютно солидарны со словами министра обороны, — заявил официальный представитель Кремля.

Российский министр обороны во время выступления на Сяншаньском форуме по безопасности ранее подчеркнул, что линия Запада на эскалацию конфликта с Москвой может привести к катастрофическим последствиям. По словам Шойгу, Соединенные Штаты и их союзники по НАТО всерьез думают, что смогут подорвать безопасность России и лишить ее воли к сопротивлению. Но глава Минобороны уверен в бесперспективности этих планов, учитывая ситуацию в зоне специальной военной операции на Украине.

Шойгу также добавил, что страны Североатлантического альянса подстегивают гонку вооружений своими действиями в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Он считает, что НАТО прикрывает наращивание сил в регионе показным стремлением к диалогу. Однако, по словам министра, реальных угроз для безопасности стран Альянса нет.