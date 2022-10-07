В Кремле высказались о разногласиях в окружении Путина по вопросу СВО Песков: разногласия в окружении Путина по вопросу СВО являются частью рабочего процесса

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Разногласия по вопросу военной операции России на Украине, возникающие в окружении президента России Владимир Путина, являются частью рабочего процесса, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов The Washington Post. Таким образом он прокомментировал слухи о расколе в администрации главы государства.

По поводу таких моментов есть разногласия. Некоторые думают, что мы должны действовать иначе, но все это часть обычного рабочего процесса, — сказал Песков.

Представитель Кремля также подчеркнул, что споры и обсуждение различных вопросов, касающихся экономики, образования, военной операции на Украине и другие — не являются признаком раскола во властных структурах государства. Информацию издания о том, что человек из ближайшего окружения президента якобы открыто заявил о несогласии с его решениями, Песков назвал абсолютной неправдой.

Ранее представитель Кремля отреагировал на критику Минобороны со стороны главы Чечни Рамзана Кадырова. Песков заявил, что главы регионов России имеют право высказывать точку зрения насчет военной операции на Украине, но должны исключать эмоции.

Кадыров до этого обрушился с критикой на военных после ухода ВС РФ из Красного Лимана. Он сказал, что «не может молчать о том», почему произошло отступление. Глава Чечни считает, что в случившемся виновен генерал-полковник Александр Лапин, руководивший обороной участка. Кадыров назвал военачальника бездарем и обвинил в кумовстве.