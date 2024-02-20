В Кремле высказались о повышениях во ФСИН на фоне смерти Навального Песков назвал обычным процессом повышения в звании сотрудников ФСИН

Фото: Артем Соболев/News.ru

Алексей Навальный

Повышения некоторых высокопоставленных сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний России являются обычными процессами ротации и продвижения по службе, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Таким образом он опроверг связь между присвоением новых званий работникам ФСИН и смертью осужденного оппозиционера Алексея Навального, передает ТАСС.

Это обычные процессы ротационные и процессы продвижения по службе, они идут своим ходом. Это абсолютно нормально, — отметил Песков.

В частности, речь идет о первом заместителе директора ФСИН Валерии Бояринове, который 19 февраля указом президента РФ Владимира Путина получил звание генерал-полковника внутренней службы. Кроме этого, по решению главы государства, звание генерал-лейтенанта внутренней службы было присвоено замдиректора ведомства Александру Розину.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов ранее заявил, что смерть Навального была выгодна тем, кто собрался в Мюнхене. При этом депутат предложил дождаться результатов расследования, чтобы выяснить обстоятельства случившегося и достоверно узнать, кто стоит за смертью оппозиционера.