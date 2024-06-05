В Кремле высказались о попытках США шантажировать Китай Песков назвал неуместными попытки США говорить с Китаем на языке шантажа и угроз

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Даже США едва ли могут себе позволить шантажировать такую мощную державу, как Китай, заявил Дмитрий Песков, комментируя угрозы Вашингтона ввести санкции против китайских компаний и банков из-за экспорта в РФ китайских товаров двойного назначения. По его словам, вероятно, еще не все американские политики это поняли, передает ТАСС.

Нам хорошо известно, что наши китайские товарищи не приемлют подобного языка, не приемлют подобных мессенджей и подобных угроз, такого шантажа. Китай — это очень крупное, суверенное, мощное государство. Это крупнейшая экономика мира, с которой уже даже Соединенные Штаты Америки вряд ли могут позволить себе говорить таким тоном, — сказал Песков.

Он также добавил, что Россия солидарна в этом вопросе с китайской стороной. В Кремле считают тон американцев с подобными угрозами «абсолютно неуместным и недопустимым».

Ранее Дмитрий Песков заявлял, что Швейцария, принявшая строго западный вектор по Украине, теряет свою политику нейтралитета. По его словам, Берн присоединился к западному меньшинству. Вместе с тем пресс-секретарь президента обратил внимание на позицию крупнейшей в конфедерации Швейцарской народной партии, назвавшей односторонним грядущий саммит по украинскому конфликту. В партии считают, что на встрече обязательно должна присутствовать Россия.