В Кремле высказались о новых планах на военных из КНДР Песков не знает, перебросят ли военных из КНДР на другие участки фронта

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать информацию о том, что военных из КНДР, помогавших освобождать Курскую область, могут задействовать и на других участках фронта, передает ТАСС. Об этом ранее заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Что касается военных заданий — это Министерство обороны. Мы это традиционно не комментируем, — сказал официальный представитель Кремля.

Также Песков не смог сказать, будут ли участвовать в параде Победы на Красной площади военные из Северной Кореи. Он переадресовал этот вопрос в Министерство обороны РФ. Представитель Кремля до этого рассказал, что северокорейских военных могут наградить, однако такое решение еще не принято.

Ранее Песков подтвердил, что Москва при необходимости поможет КНДР в соответствии с договором, заключенным между двумя странами. Представитель Кремля отметил, что участие корейских солдат в операции по освобождению Курской области показало, насколько эффективно действует соглашение.

Ранее президент России Владимир Путин поблагодарил подразделения КНДР, принимавшие участие в разгроме Вооруженных сил Украины в Курской области. Глава государства указал на героизм, высокий уровень специальной подготовки и самоотверженности корейских солдат.