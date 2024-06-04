В Кремле высказались о нежелании стран ехать в Женеву на саммит по Украине Песков: многие не едут на встречу по Украине из-за нежелания тратить время

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Многие страны не хотят ехать на женевскую встречу по Украине, поскольку это мероприятие без целеполагания, на которое не хотят тратить время, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он пояснил, что обсуждать урегулирование конфликта без России — совершенно абсурдное занятие, передает ТАСС.

Это абсолютно понятная позиция: страны не хотят принимать участие в мероприятии, где нет целеполагания. Это праздное времяпровождение. Они (страны. — NEWS.ru) не хотят тратить время впустую, — сказал Песков.

Ранее директор Женевского центра политики безопасности (GCSP), швейцарский эксперт Томас Гремингер заявил, что конференция по Украине в Швейцарии в июне не должна стать антироссийским мероприятием. По его словам, чтобы говорить об успехе, необходимо достичь трех целей, в том числе определить следующие шаги для завершения конфликта между Киевом и Москвой.

Политолог Сергей Марков рассказал, что президент США Джо Байден не посетит встречу по Украине, так как будет собирать деньги на избирательную кампанию. Политик приедет на саммит G7 в Италию, но вернется в Штаты прямо перед началом конференции в Швейцарии. Аналитик назвал такое поведение настоящей сенсацией.