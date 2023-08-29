«Не повод рвать волосы»: в Кремле высказались о провале миссии «Луна-25» Песков: неудача миссии «Луна-25» не является поводом рвать на себе волосы

Фото: Роскосмос

Станция «Луна-25»

Неудачный запуск миссии «Луна-25» не является поводом рвать на себе волосы, заявил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, реализация подобных сложных космических программ нередко происходит со сбоями.

Мы знаем, что освоение космического пространства и реализация сложных космических программ не бывает без сбоев. Это не повод для того, чтобы отчаиваться, чтобы рвать на себе волосы. Это лишний повод для того, чтобы проанализировать причины и устранить их на следующий раз, — заявил Песков.

Пресс-секретарь президента добавил, что необходимо продолжать лунную программу. По его словам, за этим будет следить вся страна.

Мы знаем с вами, что путь к звездам лежит через тернии, — констатировал Песков.

Ранее глава Роскосмоса Юрий Борисов заявил, что корпорация рассматривает возможность повторения миссии по посадке аппарата на Южный полюс Луны. По его словам, российские конструкторы желают продолжить проект. Новая попытка его реализации может быть осуществлена в 2025–2026 годах.

Борисов отметил, что неудачная миссия не ставит на стоп перспективы освоения Луны. Он призвал не делать трагедию из случившегося и продолжать проект, изучив все ошибки и сформировав нужные выводы.