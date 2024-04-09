В Кремле высказались о необходимости нового режима безопасности в Европе Песков: требуется совместный диалог для нового режима безопасности в Европе

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Дмитрий Песков

Ситуация с системой безопасности в Европе деградировала и требует выработки новых режимов поддержания стратегической стабильности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Однако, отметил он, диалог в этом направлении в данное время не ведется, и это происходит не по вине РФ, передает ТАСС.

Ситуация меняется, она вызвана в целом, наверное, деградацией системы безопасности в Европе. Это требует совместного диалога для выработки новых режимов и нового единого мировоззрения в области безопасности и стратстабильности. Сейчас этот диалог, к сожалению, отсутствует. И не по вине РФ, — сказал Песков.

Ранее главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе, американский генерал Кристофер Каволи заявил, что члены Альянса не считают, что находятся в состоянии войны с Россией, и не хотят этого. По его словам, целью, напротив, является «сдерживание подобной войны» — по этой причине организация и поддерживает Украину.

Посол России в Бельгии Александр Токовинин заявил, что диалог между Россией и НАТО не поддерживается из-за курса Альянса на подрыв безопасности РФ. По словам дипломата, он не возобновится до тех пор, пока США и их союзники не изменят свою агрессивную риторику.