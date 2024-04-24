В Кремле высказались о недопуске россиян на рейсы Turkish Airlines Песков: Москва решает проблему допуска россиян на рейсы Turkish Airlines

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Российское правительство и Министерство иностранных дел работают для решения проблемы с допуском граждан РФ на рейсы Turkish Airlines, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, Москва поддерживает конструктивное, дружественное отношение с турецкой стороной, которое будет использоваться для решения проблем, «которые, к сожалению, неизбежно возникают», передает ТАСС.

Проблема со стороны турецкой компании. И здесь, не дожидаясь контактов на высшем уровне, очень активно работает наше дипломатическое ведомство. Активно работает наше правительство, которое неустанно ставит этот вопрос и говорит о неприемлемости такой ситуации для нас и для российских граждан, — сказал Песков.

Ранее стало известно, что уже два месяца часть россиян, покупающих билеты Turkish Airlines в Латинскую Америку, снимают с рейсов. В авиакомпании ссылаются на правила государств въезда. Порой на вопросы о поводе к недопуску на самолет не отвечают ничего. Как указывает одна из пострадавших, в Turkish Airlines ей объяснили, что решение о недопуске принимается сторонней компанией, которая обеспечивает безопасность в аэропорту.

Например, Turkish Airlines 19 апреля не пустила на борт самолета россиянина, который должен был следовать из Стамбула в Мексику. Турист из Санкт-Петербурга рассказал, что у него на руках были все необходимые документы, с ними было все в порядке.