В Кремле высказались о нарушении кораблем ВМС США суверенитета Китая Песков заявил, что в Кремле не приветствуют провокации США против Китая

Фото: U.S. Navy/Brenton Poyser

Прибрежный боевой корабль ВМС США Gabrielle Giffords

Кремль не приветствует любые провокационные действия, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя инцидент с эсминцем США в китайских территориальных водах. По его словам, Россия, наоборот, выступает за любые шаги, которые ведут к повышению взаимного доверия, передает ТАСС.

В целом любого рода провокационные действия мы не приветствуем. Наоборот, приветствуются любые шаги, которые ведут к повышению взаимного доверия, предсказуемости и стабильности, — сообщил Песков.

Официальный представитель Южной зоны боевого командования Народно-освободительной армии КНР Тянь Цзюньли ранее заявил, что американский корабль Gabrielle Giffords вторгся в территориальные воды Китая и нарушил суверенитет страны. По его словам, военное судно заметили в районе отмели Аюнгин около островов Наньша. В Китае расценили действия ВМС США как провокацию.

Как подчеркнули в пресс-службе командования, Военно-морские силы Китая провели предупредительные мероприятия в ходе отслеживания передвижений американского судна. В связи с инцидентом в акватории Южно-Китайского моря войска Южной зоны боевого командования привели в состояние повышенной боеготовности.