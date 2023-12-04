Кремль не приветствует любые провокационные действия, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя инцидент с эсминцем США в китайских территориальных водах. По его словам, Россия, наоборот, выступает за любые шаги, которые ведут к повышению взаимного доверия, передает ТАСС.
В целом любого рода провокационные действия мы не приветствуем. Наоборот, приветствуются любые шаги, которые ведут к повышению взаимного доверия, предсказуемости и стабильности, — сообщил Песков.
Официальный представитель Южной зоны боевого командования Народно-освободительной армии КНР Тянь Цзюньли ранее заявил, что американский корабль Gabrielle Giffords вторгся в территориальные воды Китая и нарушил суверенитет страны. По его словам, военное судно заметили в районе отмели Аюнгин около островов Наньша. В Китае расценили действия ВМС США как провокацию.
Как подчеркнули в пресс-службе командования, Военно-морские силы Китая провели предупредительные мероприятия в ходе отслеживания передвижений американского судна. В связи с инцидентом в акватории Южно-Китайского моря войска Южной зоны боевого командования привели в состояние повышенной боеготовности.