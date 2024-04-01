В Кремле высказались о легитимности Зеленского Песков: Кремль проанализирует ситуацию с легитимностью Зеленского после 20 мая

Фото: Офис Президента Украины

Кремль проанализирует ситуацию с легитимностью Владимира Зеленского на посту президента Украины, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, произойдет это после истечения официального срока его полномочий 20 мая.

В мае, действительно, наступит момент, когда полномочия действующего президента истекут. Будем соответствующим образом ориентироваться, анализировать ситуацию, с тем чтобы заявить о своей позиции, — сказал Песков.

Ранее бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров заявил, что Зеленский узурпировал власть в стране. По его словам, для этого глава государства отменил выборы, несмотря на то, что его полномочия на посту президента страны заканчиваются 21 мая.

До этого постоянный представитель России при ООН Василий Небензя также заметил, что решение украинского президента не проводить в стране выборы главы государства делает его нелегитимным главой государства с 21 мая. Таким образом украинский лидер нарушает конституцию страны, скорее всего, боясь проиграть выборы, предположил депутат.

Зеленский между тем устроил волну увольнений в своем офисе. В числе чиновников, потерявших свои посты, значится его давний друг и партнер по бизнесу в компании «Квартал 95» Сергей Шефир. Он находился в должности первого помощника главы государства.